Появились подробности похищения девушки в 18 мкр Шымкента, передает Otyrar.kz

Как пояснили в департаменте полиции, по данному факту начато досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что инцидент также попал на камеру видеонаблюдения, установленную на одном из зданий. Видеозапись была изъята и изучена.

«Был проведен опрос жителей близлежащих домов. Была установлена и допрошена гражданка, которая сняла на телефон данное происшествие.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к данному происшествию», — сообщили в полиции Шымкента.

Напомним, прошлой ночью, жители дома №62 18 мкр услышали во дворе дома истошные крики девушки, она звала на помощь и просила оставить ее в покое. Жители успели снять происходящее на телефон.