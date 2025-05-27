Мать-одиночка обратилась к президенту страны с криком о помощи

В социальных сетях распространилась видеозапись, где мать-одиночка из Туркестанской области обращается к президенту страны.

Женщина утверждает, что стала жертвой похищения, после чего её насильно удерживали в центре психологической помощи в Шымкенте. По её словам, в учреждении её связывали, вводили неизвестные препараты и принуждали подписывать документы.

Фаузия Ахметова, жительница Туркестанской области: «В городе Туркестан неизвестные мужчины ворвались в мой дом и при моих детях вывезли в Шымкент. Я не состою ни на каком учете, но меня поместили в центр. Когда я отказывалась подписать бумаги, мне кололи неизвестные препараты, доводили до состояния потери сознания. Руки и ноги связывали скотчем. Мне удалось выбраться оттуда после того, как я связалась с родными. Находясь в этом центре, я своими глазами видела, как там удерживают несовершеннолетних девочек и мальчиков, запугивая и не предоставляя никакой помощи».

В пресс-службе департамента полиции Шымкента заявили, что возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводится проверка деятельности центра.

«По заявлению женщины полицией расследуется уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление лиц, причастных к совершению противоправных действий. В рамках расследования проверяется деятельность соответствующего центра, изучаются документация, записи, а также доводы, изложенные обеими сторонами», — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Обращение казахстанки получило широкую огласку. Пользователи соцсетей призывают не только установить виновных в произошедшем, но и инициировать проверку других подобных учреждений на предмет законности их деятельности и соблюдения прав человека.