Похищение и принуждение к браку теперь строго наказываются по закону

С 16 сентября вступили в силу важные изменения в уголовное законодательство Республики Казахстан, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан.

Принятый закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства» содержит ряд нововведений, которые затрагивают такие социально чувствительные сферы, как похищение людей и принуждение к вступлению в брак.

Эти поправки стали значимым шагом в направлении укрепления гарантий безопасности и правовой защищённости населения.

Одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 уголовного кодекса.

Ранее действовала норма, согласно которой лицо, добровольно освободившее похищенного человека, могло быть освобождено от уголовной ответственности.

Теперь эта возможность отменена — даже в случае добровольного освобождения похищенного виновное лицо понесёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В Шымкенте представители правоохранительных органов подчеркивают, что этот шаг направлен на полное исключение безнаказанности при совершении столь тяжкого преступления, как похищение человека, и на защиту прав потенциальных жертв.

Кроме того, в уголовный кодекс введена новая статья 125-1 «Принуждение к вступлению в брак».

С этого момента подобные действия официально признаются уголовным преступлением.

Закон предусматривает широкий спектр наказаний в зависимости от тяжести совершенного деяния: штраф, исправительные или общественные работы, ограничение или лишение свободы.

Санкции варьируются от штрафа в размере до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет, а в случае наступления тяжких последствий по неосторожности — до десяти лет лишения свободы.

Более суровое наказание предусмотрено, если принуждение к браку сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.

В Шымкенте особое внимание уделяется разъяснительной работе с населением, особенно с молодёжью и родителями, чтобы предупредить возможные случаи насильственных браков и защитить уязвимые категории граждан, в первую очередь женщин и подростков.

Принятые изменения демонстрируют стремление государства и местных властей создать безопасную и справедливую правовую среду, в которой права каждого человека будут надёжно защищены законом.