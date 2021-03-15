В Шымкенте 14 марта зарегистрирован 21 случай заражения COVID-19, в том числе заболевших детей до 18 лет — 5 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрирован.

Выздоровевших за сутки — 2.

️С 01.01.2021г. по 14.03.2021г. зарегистрировано всего 860 случаев COVID-19 (435 симптомные, 425 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило 167 случаев.

С 01.01.2021г. по 14.03.2021г. зарегистрировано 167 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1046 исследований, из них положительных – 21.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.