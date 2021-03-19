В Шымкенте 18 марта зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 15, без симптомов – 21, в том числе заболевших детей до 18 лет — 4 случая, случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 3.

С 01.01.2021г. по 18.03.2021г. зарегистрировано всего 964 случаев COVID-19 (501 симптомные, 463 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 172 случаев.

С 01.01.2021г. по 18.03.2021г. зарегистрировано 172 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1903 исследований, из них положительных – 36.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.