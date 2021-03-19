При поддержке акима города Шымкент Мурата Айтенова, на базе городской больницы №2 открылись высокоспециализированный инсультный центр и отделение ангиографии.

В новом центре медицинские специалисты оказывают экстренную медицинскую помощь жителям Шымкента и Туркестанской области.

Оснащённый современным медицинским оборудованием, центр рассчитан на 30 мест.

Инсультный центр и отделение ангиографии оснащены современным медицинским оборудованием.

Здесь установлены новейшие биплановые ангиографические аппараты экспресс — класса Philips Azurion 7 В20/15 и аппараты для лечения инсульта, такие как искусственная вентиляция лёгких, цифровой рентген.

Для работы с беспрецедентными аппаратами медицинские специалисты повысили свою квалификацию за рубежом.