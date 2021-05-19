На базе городской больницы №3, расположенном в жилом массиве Сайрам города Шымкент, открыли круглосуточный инсультный центр II уровня, где больным оказывают неотложную медицинскую помощь.

В недавно открывшемся центре врачи проводят лечение пациентов, перенесших инсульт. На базе больницы, для оказания неотложной медицинской помощи больным с тяжелыми заболеваниями, установлены новые аппараты компьютерной томографии, ИВЛ и др. Также в лечебном учреждении работают высококвалифицированные неврологи, нейрохирурги.

На сегодняшний день в инсультном центре больницы медицинская помощь оказана 38 пациентам. Из них 31 пациент с диагнозом ишемии, 7 больных с диагнозом геморрагического инсульта. Кроме того, 7 больных поступили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, в ходе лечения их состояние улучшилось и они были переведены в нейроинсультный центр. Также была проведена операция 4 пациентам.