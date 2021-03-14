Сегодня в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие «Наурыз: новые мечты, новые надежды», посвященное Дню приветствия.

В праздничном мероприятии, организованном в здании Ассамблеи народа Казахстана, приняли участие аким города М.Айтенов, представители интеллигенции и общественных организаций, молодежи и жители города.

Поздравив всех с праздником Наурыз, аким города отметил значение сегодняшнего дня приветствия, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

«В этот день жители поздравляют друг друга с благополучным наступлением весны, говорят добрые пожелания, оказывают дань уважения старшему поколению. Эта традиция хорошо сохранилась в западных регионах Казахстана. В этом году в стране разработана концепция празднования Наурыз, который мы начинаем отмечать с сегодняшнего дня, то есть 10 дней подряд с 14 по 24 марта. Самый теплый город в Казахстане — гостеприимный Шымкент к празднованию Наурыза в этом году подготовился основательно. С девизом «Наурыз начинается с Шымкента» мы планируем каждый год проводить этот праздник на высоком уровне», — сказал М.Айтенов.

Аким города также отметил, что празднование Наурыза в Шымкенте нужно ежегодно отмечать на международном уровне, который будут посещать туристы со всего мира.

В ходе мероприятия был показан документальный фильм о Наурызе, а также театрализованное представление «Көрісу». При праздновании дня Приветствия были соблюдены все санитарные требования. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.