В Шымкенте прошло мероприятие «Наурыз: новые мечты, новые надежды», посвященное Дню приветствия.

В нем приняли участие аким города представители интеллигенции и общественных организаций, молодежи и жители города. Праздновали начало Наурыза в Центре обычаев и традиций.

Под звуки военного оркестра, гостей праздника встречают парни и девушки в национальных костюмах. Представители этнокультурных объединений Шымкента подхватывают эстафету первого дня празднования Наурыза — Дня приветствий. В здании Ассамблеи народа Казахстана — ярко и необычно…, весна приходит под звуки карная.

Отметить Наурыз в Шымкенте приглашает глава города. Еще немного и весна вступит в свои права.

«В этом году в стране разработана концепция празднования Наурыз, который мы начинаем отмечать 10 дней подряд с 14 по 24 марта. Самый теплый город в Казахстане — гостеприимный Шымкент к празднованию Наурыза в этом году подготовился основательно. С девизом «Наурыз начинается с Шымкента» мы планируем каждый год проводить этот праздник на высоком уровне», — сказал Мурат Айтенов, аким г.Шымкента

Продолжили праздник в Центре обычаев и традиций: здесь установили юрту и приготовили традиционный Наурыз-коже.

За накрытым дастарханом домбристы исполняют кюи.

Отмечать Наурыз в Шымкенте будут десять дней подряд. Каждый из дней наделили смысловой нагрузкой: день памяти предков и благословений, день добрых дел, спорта и мастерства. 20-е число оставили за мудростью и знаниями. А главные три дня посвятили национальной кухне, почтению и празднованию весеннего равноденствия.