Вышло новое постановление главного санитарного врача Шымкента.
Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 8 марта 2021 года до 00:00 часов 29 марта 2021 года.
Строго соблюдать ограничительные меры согласно постановлений Главного государственного санитарного врача города Шымкент № 4 от 19 февраля 2021 года и № 5 от 01 марта 2021 года.
- 3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.
- 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
- 5. Настоящее Постановление вводится в действие с 00:00 часов 8 марта 2021 года.