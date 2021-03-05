Вышло новое постановление главного санитарного врача Шымкента.

Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович в связи с продолжением регистрации заболеваемости COVID-19, ростом заболевания вирусной пневмонии и в целях дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 8 марта 2021 года до 00:00 часов 29 марта 2021 года.

Строго соблюдать ограничительные меры согласно постановлений Главного государственного санитарного врача города Шымкент № 4 от 19 февраля 2021 года и № 5 от 01 марта 2021 года.