В международной конференции «Ангионеврология: инновации и перспективы», которая проходит в городе Шымкент, онлайн участие приняли врачи из других регионов страны, а также Татарстана и Москвы.

Такие специалисты, как невропатолог, нейрохирург, терапевт, обсуждают эпидемиологию заболеваний головного мозга и способы лечения острых мозговых и церебральных инсультов, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Научная конференция организована при поддержке городского управления здравоохранения и Южно-Казахстанской медицинской академии.

По данным собравшихся специалистов, одним из самых распространенных и опасных заболеваний на сегодняшний день является инсульт. Ежегодно в мире этой болезнью страдают около 15 миллионов человек. В результате погибает 3-5 миллионов человек.

— В стране около 40 тысяч человек в год страдают от инсульта. Восемьдесят процентов заболевших остаются инвалидами. Через реабилитационное лечение мы лечим данных граждан с инвалидностью. В основном люди, перенесшие инсульт, бывают старше шестидесяти лет. В целях профилактики заболеваний нами разработана концепция развития инсультной службы по республике. Во всех регионах страны действует инсультный центр. Еще раз хочу сказать, что гораздо эффективнее профилактика инсульта, а не его лечение. Для этого гражданам необходимо обратиться в прикрепленную поликлинику и пройти скрининговое обследование. Необходимо регулярно проверять уровень холестерина и артериального давления, вести здоровый образ жизни, — сказал директор Национального центра нейрохирургии Адильбеков Ержан.

Стоит отметить, международная конференция продлится два дня. Медицинским работникам участвовавшим в мероприятии будут вручены сертификаты.