В Шымкенте 86-летний Жалгас Сулайманов 21 февраля в тяжёлом состоянии поступил в инфекционную больницу.

Врачи с помощью компьютерной томографии выявили, что инфекция повредила 80% лёгочной ткани пациента.

Медицинские работники госпитализировали больного в реанимационное отделение и подключили к аппарату искусственного дыхания. В результате проведённого противовирусного терапевтического лечения состояние пенсионера улучшилось, а 4 марта его сняли с аппарата искусственного дыхания.

«Пациент попал в больницу с тяжёлой степенью заражения КВИ. На КТ мы обнаружили, что 80 процентов лёгких были повреждены. Пенсионеру провели антикоагулянтную, гормональную, оксигенотерапию. Выздоровевшего пожилого мужчину скоро выпишем домой», — сказал врач инфекционного центра Марлан Куанышбекович.

Жалгас Сулайманов поблагодарил квалифицированных врачей за их труд и пожелал им успехов в работе.