Он посвящен 150-летию Кажымукана Мунайтпасова.
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24 марта шымкентские спортсмены первыми стартовали в челлендже «Бірге жүгірейік» посвящённый 150-летию казахского балуана Кажымукана Мунайтпасова.
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Челлендж, организованный в рамках послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемеловича в целях развития массового и детско-юношеского спорта, был инициирован спортивным деятелем Сергеем Цырульниковым!
Согласно программе здесь стартовали спортсмены до 14 лет. Специальным гостем мероприятия был 4-кратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннеса и 5-кратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников!
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Первым прибежавшим на финиш 150 спортсменам были выданы именные сертификаты!
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Челлендж согласно графику продолжится в следующих городах:
1.Шымкент — 24 марта
2.Туркестан – 3 апреля
3.Кызылорда — 10 апреля
4.Атырау – 17 апреля
5.Актау – 24 апреля
6.Костанай – 1 мая
7.Петропавловск – 8 мая
8.Кокшетау – 15 мая
9.Павлодар – 22 мая
10.Усть-Каменогорск – 29 мая
11.Талдыкорган – 5 июня
12.Тараз – 12 июня
13.Алматы – 19 июня
14.Караганда – 26 июня
15.Нур-Султан – 3 июля