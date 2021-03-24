Он посвящен 150-летию Кажымукана Мунайтпасова.

⠀

24 марта шымкентские спортсмены первыми стартовали в челлендже «Бірге жүгірейік» посвящённый 150-летию казахского балуана Кажымукана Мунайтпасова.

⠀

Челлендж, организованный в рамках послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемеловича в целях развития массового и детско-юношеского спорта, был инициирован спортивным деятелем Сергеем Цырульниковым!

Согласно программе здесь стартовали спортсмены до 14 лет. Специальным гостем мероприятия был 4-кратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннеса и 5-кратный рекордсмен Казахстана Сергей Цырульников!

⠀

Первым прибежавшим на финиш 150 спортсменам были выданы именные сертификаты!

⠀

Челлендж согласно графику продолжится в следующих городах:

1.Шымкент — 24 марта

2.Туркестан – 3 апреля

3.Кызылорда — 10 апреля

4.Атырау – 17 апреля

5.Актау – 24 апреля

6.Костанай – 1 мая

7.Петропавловск – 8 мая

8.Кокшетау – 15 мая

9.Павлодар – 22 мая

10.Усть-Каменогорск – 29 мая

11.Талдыкорган – 5 июня

12.Тараз – 12 июня

13.Алматы – 19 июня

14.Караганда – 26 июня

15.Нур-Султан – 3 июля