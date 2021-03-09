В Шымкенте за 8 марта случаев заражения COVID-19 и пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — нет.

С 01.01.2021г. по 08.03.2021г. зарегистрировано всего 778 случаев COVID-19 (376 симптомные, 402 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 152 случая.

С 01.01.2021г. по 08.03.2021г. зарегистрировано 165 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 364 исследования, из них положительных – нет.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.