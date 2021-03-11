На территории Туркестанской области действуют 900 государственных школ. Из них 727-типовые, 173-приспособленные. В этом году в области ведется строительство 51 школы. До конца года будет введено в эксплуатацию 44 из них, передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«В текущем году управлением проведен анализ школ, которые могут перейти в три смены, определены 52 школы, расположенные в городах и районах. Поэтому до 2025 года за счет трансфертов планируется строительство 107 школ — государственных, в рамках государственно-частного партнерства — 15 школ, частных — 27 школ. В настоящее время по официальному счету в области функционируют 6 аварийных и 4 трехсменных школ. В этом году начато строительство 2-х аварийных и 2-х трехсменных школ, которые будут введены в эксплуатацию в текущем году. В период с 2021 по 2023 годы будут полностью завершены строительные работы оставшихся 4 аварийных и 2 трехсменных школ», — сказал руководитель управления.

Также на брифинге спикер рассказал о национальной Олимпиаде «Мың бала» для сельских школьников в Туркестанской области. Олимпиада «Мың бала» состоит из двух этапов. Первый этап-оценка логического и пространственного мышления. Тестирование пройдет в онлайн формате. Путевку на второй этап олимпиады получат 5 тысяч школьников, набравших максимальный итоговый балл по регионам. На втором этапе участники пройдут компьютерное тестирование на математическую грамотность, оценку академических знаний. В 2020 году в олимпиаде приняли участие 800 детей из Туркестанской области, а в этом году ожидается участие 61 тыс. детей.