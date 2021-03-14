«Масленицу — 2021» в этом году славянский центр Туркестанской области провел в Тюлькубасском районе.

Об этом в сети рассказала его председатель Марина Лимаренко.

-Из-за карантинных ограничений формат был не таким размашистым, как прежде, зато с изюминкой. Главными действующими лицами стали региональные наши лидеры и заводилы, которые прежде всегда оставались за кадром. А нынче они сами пекли, готовили праздничные угощения, пели частушки, водили хоровод и даже строились в известный с детства ручеек!

Лучшие в конкурсе «Масленица- объедуха» и частушечном баттле были награждены дипломами и призами.

А ещё в этот день мы побывали в многодетных семьях, проживающих на станции Тюлькубас. Естественно не с пустыми руками, а с подарками к масленичному столу. Приятно было наблюдать за тем, как детвора радовалась не только сладостями, но и книгам, — рассказала о празднике Марина Лимаренко.

Завершило Масленицу традиционное сожжение чучела, символизирующее прощание с зимой. В предгорьях Западного Тянь-Шаня как раз в это время задул холодный ветер и разразился дождь со снегом.