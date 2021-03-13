Сотрудникам социальной сферы дождливая, холодная погода не помешала выйти на субботник.

Сегодня в Шымкенте прошел очередной субботник. Цель мероприятия-повышение экологических знаний и недопущение загрязнения окружающей среды.

В нем приняли участие сотрудники Управления занятости и социальной защиты города Шымкент и весь коллектив трудился вместе над общим делом. Сотрудники управления и подведомственных им учреждений несмотря на проливной дождь очистили от мусора улицу Жанибекова в городе и внесли свой вклад в чистоту города.

Около 100 человек из сотрудников сферы социальной защиты подготовили необходимый инвентарь и очистили выделенную им территорию. Работники отрасли несмотря на погоду внесли свой вклад в чистоту нашего мегаполиса и улучшение экологии.