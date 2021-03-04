В соответствии с поручением, данным Главой государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, внесены изменения в Налоговый кодекс в части введения СНР розничного налога для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах.

Специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики при условии, если они:

1) признаются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

2) осуществляют один или несколько видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима

Перечень видов деятельности устанавливается постановлением Правительства Республики Казахстан. (ППРК №30 от 02.02.2021 г.)

Особенности режима:

Действует с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Особый порядок исчисления – КПН/ИПН (за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты)

Объект обложения – доход, полученный за квартал без учета вычетов

Не плательщик НДС и соцналога

Налоговый период – календарный квартал

Ставка налога – 3%

Декларация (Ф.913.00) – представляется до 15 числа, второго месяца , следующего за отчетным налоговым периодом

Срок уплаты – до 25 числа, второго месяца следующего за отчетным налоговым периодом.

Порядок перехода:

Переход на режим –путем представления уведомления о применяемом режиме налогообложения:

— вновь образованные с даты регистрации

— с других режимов с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление.

Снятие с учета по НДС (в случае если плательщик состоит на учете по НДС)