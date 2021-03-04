В соответствии с поручением, данным Главой государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, внесены изменения в Налоговый кодекс в части введения СНР розничного налога для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах.
Специальный налоговый режим розничного налога вправе применять налогоплательщики при условии, если они:
1) признаются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
2) осуществляют один или несколько видов деятельности, определенных Правительством Республики Казахстан для целей применения данного режима
Перечень видов деятельности устанавливается постановлением Правительства Республики Казахстан. (ППРК №30 от 02.02.2021 г.)
Особенности режима:
Действует с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.
Особый порядок исчисления – КПН/ИПН (за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты)
Объект обложения – доход, полученный за квартал без учета вычетов
Не плательщик НДС и соцналога
Налоговый период – календарный квартал
Ставка налога – 3%
Декларация (Ф.913.00) – представляется до 15 числа, второго месяца , следующего за отчетным налоговым периодом
Срок уплаты – до 25 числа, второго месяца следующего за отчетным налоговым периодом.
Порядок перехода:
Переход на режим –путем представления уведомления о применяемом режиме налогообложения:
— вновь образованные с даты регистрации
— с других режимов с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление.
Снятие с учета по НДС (в случае если плательщик состоит на учете по НДС)