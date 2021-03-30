Срок уплаты транспортного налога за предыдущий год истекает через два дня.

До 1 апреля казахстанские водители должны оплатить налог на автомобили, находящиеся в их собственности. В должниках по транспортному налогу в Шымкенте сейчас числятся 15 584 автовладельца, сумма их долга больше 70 млн тенге.

В приложении e-Salyq Azamat можно доказать свою правоту и в случае, если автомобиль зарегистрирован на вас по ошибке. Сделать это можно не выходя из дома через свой мобильный телефон. Специалисты департамента госдоходов говорят, все данные для расчета налогового платежа берутся из базы департамента полиции.

«Если вы переоформляете свое авто и продаете, то транспортный налог необходимо оплатить за три месяца до окончания срока. Если ваше авто попало в аварию, или же просто стоит, то для того, чтобы не платить налог, необходимо снять его с учета», — рассказал Бауыржан ОМАРТАЕВ, руководитель отдела ДГД по г.Шымкенту.

Шымкентцы бьют рекорды. Один из налогоплательщиков имея в собственности 45 машин, имеет долг перед государством в почти 3 миллиона тенге, учитываю пеню. С процентами по задолженности сталкивался и житель города Нургельды Садуакас, водитель говорит, однажды просто забыл уплатить налог. В этом году перевел деньги в госказну даже заранее.

«Транспортный налог я оплатил только недавно. Вышло около 5300 тенге, машина у меня с 1.5 объема двигателя. И вот, услышал что срок уплаты транспортного налога продлили до 1 апреля, поэтому оплатил неделю назад. Тем более сейчас это удобно сделать через приложения банков», — рассказал Нургельды САДУАКАС, водитель.

В третьем мегаполисе страны зарегистрировано более 170 тыс. автомобилей. Неплательщикам транспортного начисляется пеня в зависимости от суммы налога. Должников несколько раз предупреждают, выписывают извещение, а затем передают в руки судебных исполнителей.

За неуплату налогов могут арестовать счета и даже конфисковать имущество.