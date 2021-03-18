Жители Шымкента бьют тревогу, мол, уже несколько лет приходится жить на улицах, где не проводили ремонт, передает Otyrar.kz

Жители улицы Цветочная жалуются, что во время осадков проехать по их дорогам невозможно, порой трудно добраться и спецтехнике из-за вырытых ям передвигаться по покрытию сложно. Люди рассказывают, что гравийную дорогу по улице прокладывали своими силами, когда начали проводить водопровод, работники его раскопали и зарыли наспех, только вот приводить в порядок никто не торопится.

«Эту дорогу покрывали гравием мы за свой счет, нормально все было. Тут приехали прокладывать трубы, все разворотили и все. Мы обращались в акимат нашего района, там нам хотя бы помогли, хоть прояснили что и как, остальные молчат. Такая ситуация длится уже год», — рассказывает житель улицы Батыр Артипов.

Чтобы проехать к своему дому, многим приходится объезжать так как ямы слишком большие,- жалуются люди. -А во время осадков жителям ходить по покрытию невозможно.

«Мы понимаем, город разрастается, но может же компания, которая эти трубы проводила, нормально все сделать? Почему такое наплевательское отношение, почему никто не следит за этой работой, мы же люди. Нормально все было, мы ждали бы нормальную дорогу, знаем что сделают, но нашу, которую мы делали сами, взяли и разрыли, и теперь не найдешь виновного», — говорят жители.

В управлении автомобильных дорог изданию пояснили, что на ремонт улицы Садовая в этом году подадут заявку для подготовки сметной документации. После чего будут подавать бюджетную заявку. Ремонтные работы начнутся после выделения денежных средств из бюджета.

«Ремонт данной улицы планируется в 2023 году. Указанные недостатки появились после проведения водопроводных сетей. Подрядчики, которые проводили водопроводные сети, должны восстановить дорогу в прежнее состояние», — сообщили в ведомстве.

В Управлении ЖКХ уверяют, что проблемы будет решена в ближайшее время. Подрядчику уже дали указание все проблемы устранить.

«В ближайшее время все недочеты будут устранены», — сообщили в управлении энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента.

Жители не намерены ждать, они планируют написать коллективное обращение акиму Мурату Айтенову в надежде, что именно он проблему решит.

К слову, в 2020 году на ремонт дорог Шымкента выделено 27 миллиардов тенге. Это рекордный показатель, пояснили в акимате. Качество строительства взял под строгий контроль градоначальник Мурат Айтенов.