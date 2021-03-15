Весь православный мир отметил масленичную неделю. Традиционными гуляньями в Шымкенте проводили зиму и встретили весну в русском драматическом театре.

Впервые за много лет Масленица проходит не на улице. Погода и здесь внесла свои коррективы. Блины и угощения гостей праздника ждали в здании русского драмтеатра. Даже музыкальный репертуар был под стать погоде за окном — пели о зиме.

В холле развернулась настоящая масленичная ярмарка. Правда, в этот раз блины не с пылу с жару, а принесенные хозяюшками из дома. Здесь же можно было приобрести изделия мастериц-рукодельниц — вязаные и расшитые бисером сувениры. За ними возле прилавков выстроились люди!

Масленицу горожане любят и отмечают с особым теплом. В каждом доме православные шымкентцы пекут румяные, кружевные блинчики, ходят в гости и к себе зовут, угощают всех — независимо от вероисповедания.

Кульминацией праздника обычно становится сжигание масленичного чучела. Из-за запрета на проведение массовых мероприятий от традиции решено было отказаться.