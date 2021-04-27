В рамках первого этапа декларирования налоговую отчётность представили свыше 437 тысяч человек или 91% от запланированного показателя.

Об этом сегодня в ходе заседания Правительства РК сообщил Министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Напомним, с 1 января 2021 году налоговые декларации должны представлять государственные служащие и лица, приравнённые к ним и их супруги.

«Наиболее популярными среди населения способами подачи деклараций являются мобильное приложение «eSalyq Azamat» и Кабинет налогоплательщика. На их долю приходится порядка 95% всех принятых деклараций», — отметил Е. Жамаубаев.

Учитывая долгосрочность и масштабность проведения всеобщего декларирования, в 2020 году был принят План мероприятий по переходу на всеобщее декларирование на 2020 – 2021 годы.

В рамках данного плана в текущем году предусмотрен ряд интеграций с информационными системами государственных органов и организаций, которые планируется завершить в третьем квартале.

А в 2022 году Министерство финансов, по итогам анализа первого этапа, планирует доработать свои базы декларирования.

Все необходимые нормативно-правовые акты будут приняты до конца второго квартала текущего года.