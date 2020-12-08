Упрощенная декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Налоговым периодом для применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является полугодие.

Уплата в бюджет налогов, указанных в упрощенной декларации, производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.

Налоговая отчетность представляется в налоговые органы по выбору в явочном порядке — на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», по почте заказным письмом с уведомлением — на бумажном носителе либо в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации.

В случае представления в явочном порядке на бумажном носителе налоговая отчетность представляются в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику (налоговому агенту) с отметкой налогового органа.

При представлении в электронной форме, налогоплательщику (налоговому агенту) направляется электронное уведомление в срок не позднее одного рабочего дня с момента принятия системой.