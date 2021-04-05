Впервые претенденты на государственный образовательный грант могут сдать ЕНТ два раза.

К примеру, если абитуриент прошёл тестирование в апреле, повторно пересдать его можно через несколько дней, либо в мае или в июне.

Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта поступающий может предъявить сертификат с наилучшим результатом.

На тестирование отводится 4 часа (240 минут), при этом абитуриенты на ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов.

Выполнение заданий участники могут начать с любого предмета. При этом до завершения тестирования можно возвращаться к ранее отвеченным вопросам и корректировать их. Для удобства абитуриентов в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей.

Также по истечении 60 минут тестирования школьникам предоставляется двухминутный перерыв для выполнения упражнений для глаз и физических упражнений, после 120 минут – перерыв на 15 минут.

Результаты ЕНТ будут доступны сразу после завершения тестирования. Набранное количество баллов будет выведено на экран.

Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы.

В случае несогласия с итогами ЕНТ абитуриент, не дожидаясь следующего дня, на месте может подать электронное заявление на апелляцию.