Почетного жителя Шардаринского района Дауренбека Сандыбаева поздравили с днем рождения депутаты Шымкента.

Дауренбек Сандыбаев известен в стране как, человек, который внес огромный вклад в развитие Южно-Казахстанской области, как предприниматель и сельхозработник.

В разные годы Дауренбек Сандыбаев занимал руководящие посты, аксакал обладатель огромного числа почетных медалей и наград.

Сегодня Дауренбек на заслуженном отдыхе, несмотря на это он продолжает заниматься общественными делами и руководить несколькими проектами.