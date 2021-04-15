Центр занятости населения выдает направления на учебные курсы «Бастау бизнес» в рамках II направления государственной программы «Еңбек».

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией выдача направления в этом году будет осуществляться в онлайн формате.

При подтверждении соответствия статуса претендентов целевой группе центром занятости населения направления на обучение будут выданы только 1900 гражданам. Граждане будут направлены на обучение согласно графику в зависимости от срока подачи заявки.

Документы заявителей (удостоверение личности, заявление) будут приниматься по адресу в сети Telegram @BastaubusinessBot 19 апреля 2021 года с 09.00 утра до поступления заявки от 1900 граждан.

Принять участие в обучении могут следующие категории граждан:

безработные лица независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и непродуктивно занятые, имеющие предпринимательский потенциал и проживающие в сельских населенных пунктах и районных центрах, отдельные категории занятых лиц, определяемые Правительством Республики Казахстан, в том числе:

✔️ лица, проживающие в сельской местности, в городах, в том числе моно- и малых городах;

✔️ инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью и (или) безопасности труда других лиц;

✔️ лица старше пятидесяти лет до достижения пенсионного возраста;

✔️ молодежь, в том числе в категория NEET;

✔️ члены малообеспеченных и/или многодетных семей;

✔️ сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации;

✔️ переселенцы и кандасы.

Срок обучения -21 день. Участникам, окончившим обучение в рамках программы, выдается сертификат.

Кроме того, заявитель может подать онлайн-заявку с копией документов ( удостоверение личности, направление) по указанной ссылке https://atameken.co/ru/course-bastau.