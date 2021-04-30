В Туркестанской области автомобильные дороги доведут до удовлетворительного состояния на почти 82 процента.

В этом году строительно-ремонтными работами охватят около 400 объектов, 1250 километров дорог и улиц в сельской местности. До конца года 780 км дорог будут сданы в эксплуатацию. Этот вопрос обсуждался на совещании с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым. Глава региона дал поручения по улучшению качества дорог. Также было поручено контролировать своевременное поступление денег на ремонт и содержание автомобильных трасс.

Ролан ИБРАГИМОВ, руководитель Туркестанского областного управления автомобильных и пассажирского транспорта:»Большегрузный транспорт отрицательно влияет на состояние дорог. Мы проводим рейды. На весах измеряем вес грузового транспорта. На измерительные спецприборы подали заявку. Не хватает нам специалистов».

Умирзак Шукеев поручил проработать вопрос с министерством индустрии инфраструктурного развития относительно строительства важных для области объездных дорог в направлении Шымкента, Туркестана и Сарыагаша. Допустившие недостатки в ходе строительно-монтажных работ подрядные организации и учреждения, осуществляющие авторский и технический надзор наложили штраф. Нерадивых подрядчиков обязали уложить асфальт.