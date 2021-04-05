ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнётся 15 апреля и продлится до 30 июня.
Тестирование впервые проводится в электронном формате. Это обеспечит прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.
Заявление на ЕНТ можно подать на сайте http://app.testcenter.kz/.
ЕНТ в электронном формате будет организовано по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера».
Помимо фронтальной камеры, которая будет транслировать происходящее в аудитории, над каждым столом будет установлена ещё одна камера.
Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения, а также цифровая идентификация личности Face ID для исключения подставных лиц на ЕНТ.
За соблюдением правил будет следить специальная компьютерная программа, которая в автоматическом режиме выявляет факты применения запрещённых предметов.
Если во время сдачи ЕНТ обнаружится, что абитуриент использовал смартфоны, шпаргалки и т.д., то тестирование будет автоматически прекращено, а результаты аннулированы.
Дополнительное наблюдение за процессом тестирования будет осуществлять ситуационный центр.
Также к проведению ЕНТ для обеспечения открытости и объективности будут привлечены представители специальной мониторинговой группы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и проектного офиса «Адалдық алаңы».