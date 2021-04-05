ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнётся 15 апреля и продлится до 30 июня.

Тестирование впервые проводится в электронном формате. Это обеспечит прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ.

Заявление на ЕНТ можно подать на сайте http://app.testcenter.kz/.

ЕНТ в электронном формате будет организовано по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера».

Помимо фронтальной камеры, которая будет транслировать происходящее в аудитории, над каждым столом будет установлена ещё одна камера.

Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения, а также цифровая идентификация личности Face ID для исключения подставных лиц на ЕНТ.

За соблюдением правил будет следить специальная компьютерная программа, которая в автоматическом режиме выявляет факты применения запрещённых предметов.

Если во время сдачи ЕНТ обнаружится, что абитуриент использовал смартфоны, шпаргалки и т.д., то тестирование будет автоматически прекращено, а результаты аннулированы.

Дополнительное наблюдение за процессом тестирования будет осуществлять ситуационный центр.

Также к проведению ЕНТ для обеспечения открытости и объективности будут привлечены представители специальной мониторинговой группы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и проектного офиса «Адалдық алаңы».