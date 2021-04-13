По результатам ПЦР-анализа, из 10 граждан РК, прилетевших 11 апреля без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Мале-Алматы, выявлена коронавирусная инфекция.

12 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Саудовской Аравии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Армении, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3682 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3661 человека, без справок прибыл 21 гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 13 рейсов, 1623 пассажира, со справками — 1610, без справок — 13;

в аэропорт Нур-Султана – 5 рейсов, 848 пассажиров, со справками — 843, без справок — 5;

в аэропорт Костаная – 5 рейсов, 21 пассажир, все со справками;

в аэропорт Шымкента – 4 рейса, 569 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 3 рейса, 326 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Жезказгана – 2 рейса, 10 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 128 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Туркестана – 1 рейс, 157 пассажиров, со справками — 154, без справок — 3.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.