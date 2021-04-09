В Туркестанской области задержали афериста, обещавшего оформить инвалидность за 250 тысяч тенге.

В дежурную часть Сайрамского РУП обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. В гостях у соседей женщина познакомилась с неким мужчиной, который пообещал помочь оформить пенсию по инвалидности.

Аферист, войдя в доверие, попросил внушительную сумму за “услугу”. В итоге, потерпевшая отдала злоумышленнику 250 тысяч тенге. Получив деньги, обещания не было выполнено. В результате оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Сайрамского района. Правонарушитель признался в содеянном.

Следствием установлено, что мужчина в 2019 году был причастен к аналогичному преступлению. Однако, уголовное дело прекратили за примирением сторон. Сейчас находится под подпиской. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Ведется досудебное расследование.