Казахстанская вакцина QazCovid-in не требует никаких специальных условий хранения.

Вакцину можно хранить и перевозить в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С.

Простота производства и хранения вакцины позволит использовать существующие логистические процессы. Это очень важно для такой большой страны, как наша, когда вакцину нужно доставить во все регионы.

Также с QazCovid-in можно работать в самых отдалённых населённых пунктах, где нет мощных морозильных камер.

Казахстанская вакцина очень практична при перевозке, тогда как зарубежные препараты требуют более низких температур хранения и транспортировки.