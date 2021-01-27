Об этом Касым-Жомарт Токаев рассказал на расширенном заседании правительства в столице.

Препарат QazCovid-in проходит третью стадию клинических испытаний.

«Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной, если, конечно, она даст хорошие результаты. Надеюсь, что это случится», — поделился Касым-Жомарт ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан.

Пока же казахстанцев начнут прививать вакциной российского производства. Первым в ближайшем окружении главы государства вакцинировался его помощник – Ерлан Карин. Президент отметил, что вакцинация — дело добровольное.

«Это не значит, что будет проводиться насильственная вакцинация, как утверждают некоторые провокаторы. Но люди должны понимать, что вакцинация – это выход из тяжелейшего положения. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Кампания по вакцинации должна проводиться очень организованно. Анализ подготовительных работ выявил недостающий объем холодильного оборудования для хранения вакцины. Наиболее сложная ситуация складывается в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях. Поручаю Правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля», — сказал Президент.