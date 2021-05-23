Cамой молодой жертвой коронавируса в Шымкенте стала … 23-летняя девушка! У неё остался маленький ребенок.

По его словам руководителя горздрава вирус стал опаснее, мутировав, он всё чаще поражает молодых людей.

«Это итог двух месяцев, вирус стал поражать молодых. Самой молодой скончавшейся пациентке было 23 года, Умер и 41-летний пациент. Подробности я разглашать не имею права, это -медицинская тайна», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ руководитель управления здравоохранения г.Шымкента

За последние сутки в Шымкенте 109 новых зараженных — 52-два пациента доставлены в инфекционные стационары. По словам Бакытжана Позилова, на место выздоровевших пациентов поступает столько же инфицированных.

Половина инфекционных мест в Шымкенте заполнены. В реанимационных отделениях 159 мест — 67 из них — пациенты с тяжелым течением болезни — высокой температурой, кашлем, одышкой, острым поражением легких. Шестеро подключены к кислороду.

«Привито первым компонентом 167370 и вторым 69905 человек. Лидирующее место по вакцинации у нас после Алматы. На сегодняшний день горожане предпочитают казковид, потому что это отечественный производитель, патриотические моменты есть, к тому же казковид доказал свою эффективность 96 процентов», — говорит главный врач города

В прививочном пункте каждый желающий может сам выбрать вакцину. В Шымкенте больше 20 тысяч доз прививок первого компонента от коронавирусной инфекции, в три раза больше вторых доз для ревакцинации.