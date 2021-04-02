В Туркестанской области невестка тайно оформила кредит на свекровь.

Сделала она это, воспользовавшись телефоном родственницы. Правда всплыла наружу, когда свекровь -жительница Арысского района — обратилась в полицию.

Оказалось, что у снохи был долг перед банком. Погасить его келин решила за счет свекрови. Девушка взяла онлайн заём — 50 тысяч тенге. Долг со временем оброс процентами. Вполне возможно, что свекровь и простила бы келин, но оказалось, что недавно она стала бывшей невесткой. Молодые развелись.

«Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали молодую женщину в Туркестане и доставили в отдел полиции. Она созналась в содеянном. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской», — рассказал Нурлан ИСАБЕКОВ, начальник Арысского РОП ДП Туркестанской области.