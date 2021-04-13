В Шымкенте реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

В 2021 году планируется реализация 28 инвестиционных проектов на сумму 16,3 млрд тенге. При этом будет создано около 1500 новых рабочих мест.

Руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент А.Каныбеков доложил о проделанной работе за три месяца работы этого года. По словам руководителя управления, в 2021 году в сферу сельского хозяйства будет привлечено 16,3 млрд тенге дополнительных инвестиций. Будет реализовано 28 инвестиционных проектов, создано около 1500 новых рабочих мест. Планируется произвести 14,6 тысяч тонн мяса, 47,4 тыс тонн молока, 165 млн штук яиц. Кроме того, будет произведено 71,7 тыс тонн продукции растениеводства (пшеница, ячмень, кукуруза, овощи, бахчевые, картофель, фрукты).

В частности, в текущем году планируется создание тепличного комплекса площадью 18 га (4,8 млрд тенге), 3 проекта по посадке яблонь на площади 241 га (4,7 млрд тенге), 10 проектов по откорму 1700 голов крупного рогатого скота (685 млн тенге) и другие производственные предприятия. В результате ожидается, что объем валовой продукции составит 37 млрд тенге, а производительность труда на одного работника достигнет 3 млн тенге.