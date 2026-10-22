В Темирлане начали перерабатывать кости животных в промышленную продукцию

В селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области начал работу завод по глубокой переработке животноводческого сырья.

На предприятии будут перерабатывать кости крупного рогатого скота и выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. На первом этапе завод сосредоточится на производстве жира и пептонных компонентов, а в дальнейшем здесь планируют наладить выпуск желатина и переработку кожи.

Общая стоимость проекта составляет 9 млрд теңге. На первом этапе инвесторы вложили 2,5 млрд теңге. Для строительства предприятия через социально-предпринимательскую корпорацию «Туркестан» выделили 10 гектаров земли.

Производственная мощность завода рассчитана на выпуск до 5 тысяч тонн продукции в год. На предприятии создадут около 100 рабочих мест.

В церемонии открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Он отметил, что развитие глубокой переработки сельскохозяйственного сырья позволит создавать дополнительную стоимость и расширять промышленный потенциал региона.

По словам директора компании Tangshan Huating Porcelain Co., Ltd Чжао Сюйдуна, предприятие планирует продолжать развитие производства в Казахстане, привлекать местных специалистов и заниматься подготовкой кадров.

Пептонные компоненты, которые будут выпускать на заводе, используются в микробиологии, фармацевтике и биотехнологиях, в том числе при выращивании микроорганизмов в лабораторных условиях.

В перспективе продукцию предприятия планируют поставлять не только на внутренний рынок, но и в другие страны Центральной Азии.