В Туркестанской области запустят 67 инвестпроектов

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области в этом году планируется запустить 67 инвестиционных проектов на сумму 369,4 млрд тенге. В результате будет создано около 6 тысяч новых рабочих мест.

Всего на 2026–2029 годы сформирован пул из 122 проектов стоимостью 2,8 трлн тенге. В регионе также продолжается строительство малых индустриальных парков в районах и городах области для размещения новых производств.

Руководство региона поручило обеспечить своевременный и качественный запуск проектов, подчеркнув важность соблюдения сроков строительства и развития инфраструктуры.

