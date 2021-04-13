Для регулирования дорожных пробок в Шымкенте реализуется проект по организации правых съездов на уличных перекрестках.

В целом в городе имеется 60 правых съездов. В результате обследования определена необходимость еще 45 дополнительных съездов. Об этом сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам специалистов, в этом году планируется построить правый съезд на 11 перекрестках.

В их числе – перекрестки Т. Рыскулова-Ж.Шаяхметова, Ж.Шаяхметова-Н.Назарбекова, Аргынбекова-Байтерекова, Сыпырган ата-Аль-Фараби, Аргынбекова-Утегенова, Сыпырган ата-Тамерлановское шоссе, Т.Рыскулова-Адырбекова, Т.Рыскулова-Казиева.