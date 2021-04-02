По согласованию с Администрацией Президента РК кандидатура Кадырбек Мурат Болатулы, выдвинутая на должность акима Жетысайского района в порядке ротации, единогласно поддержана депутатами районного маслихата.

С почётом проводив на пенсию Жамантая Бейсенбаева, который три года руководил районом, аким области Умирзак Шукеев поблагодарил его за самоотверженный труд во благо процветания района и благополучия населения.

«Жетысайский район — особый район, один из крупных. Хочу поблагодарить Жамантая Канаевича, он внёс большой вклад в развитие этого района и инициировал множество новых начинаний.

На нового руководителя возлагаются важные задачи.

Во время ЧС в Арыси он показал себя предприимчивым, смелым руководителем. Впереди много дел. Необходимо в дальнейшем создать новые производства, обеспечить занятость населения района. Также нужно внедрить в сельское хозяйство передовые технологии, привлечь инвестиции. Поручаю создать максимально комфортные условия для жителей района, соблюдая общественный правопорядок», — сказал аким области.

Перед активом района выступил Жамантай Бейсенбаев, возглавивший Жетысайский район в 2018 году.

Он подробно остановился на показателях развития района и выразил признательность за оказанное доверие. Представляя нового акима активу района, Умирзак Естаевич пожелал ему успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что он и впредь будет достойно выполнять свою работу.

Аким области поставил перед новым главой района ряд задач, в том числе по социально-экономическому развитию района, укреплению единства и согласия в обществе.

В свою очередь Мурат Кадырбек поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для развития и процветания Жетысайского района.

Напомним, Мурат Кадырбек родился в 1980 году в Шардаринском районе. Образование высшее, юрист, магистр юриспруденции. Выпускник Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности прокурора отдела прокуратуры Казыбекбийского района города Караганды.

В 2004-2008 годы работал помощником прокурора Казыбекбийского района, судьей Тарбагатайского районного суда № 2 Восточно-Казахстанской области.

В 2008-2011 годы работал в министерстве охраны окружающей среды Республики Казахстан в качестве заместителя директора департаментов бюджетного планирования, финансово-экономического обеспечения и управления государственными активами, экономики и финансов, заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области.

В 2011-2016 годы занимал должности заместителя директора Департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы, заместителя руководителя департамента по Алматинской области, руководителя департаментов по Северо — Казахстанской и Мангистауской области — председателя дисциплинарного совета, руководителя департамента по этике Министерства по делам государственной службы РК по Мангистауской области-председателя совета по этике.

С 2016 года занимал должность акима города Арысь.