Назначен новый аким Каратауского района Шымкента

На внеочередной сессии маслихата аким Шымкента Габит Сыздыкбеков официально представил активу города нового главу Каратауского района — Алмаса Емельтайулы Абаева.

Алмас Абаев — уроженец Восточно-Казахстанской области, ему 35 лет. Он окончил Семипалатинский финансово-экономический колледж, а затем Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. За его плечами солидный опыт работы на ответственных должностях в государственных структурах.

Ранее он занимал пост заместителя директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК, а также был заместителем руководителя управления физической культуры и спорта города Нур-Султана. До нового назначения Абаев возглавлял управление государственных закупок акимата Шымкента.

Он сменил на этом посту Рахымберды Мулкеманова, который руководил Каратауским районом с 2022 года.