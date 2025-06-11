Назначен аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента

Маратбек Мыктыбеков назначен акимом Аль-Фарабийского района.

Отметим, что до нового назначения он занимал должность руководителя управления физической культуры и спорта города Шымкента.

Маратбек Мыктыбеков родился в 1981 году в Туркестанской области. Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, чемпион мира среди юниоров по самбо, первый в истории Казахстана призер юниорского чемпионата мира по дзюдо, мастер спорта по қазақ күресі.

В течение многих лет работал на различных должностях в области спорта, в том числе директором Центра олимпийской подготовки по видам борьбы, I-вице-президентом федерации дзюдо, советником исполнительного директора Азиатской конфедерации по боксу, советником президента Казахстанской федерации бокса, исполнительным директором Казахстанской федерации бокса.