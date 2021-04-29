В управлении транспорта Шымкента ответили на вопросы журналистов.

Специалисты управления транспорта и автодорог рассказали о новой маршрутной сети в городе и о том, почему схему движения транспорта поменяли именно так. Задали специалистам вопрос и об электронной системе оплаты проезда.

Маршрутная сеть

Перекраивать маршрутную сеть в Шымкенте взялись не с проста. Оптимизация, по задумке транспортников, меньше пересекались на маршруте и перестали драться за каждого пассажира. Теперь двигаться по новому в городе будут 23 маршрута, до конца года свое движение изменят 78 городских маршрутов. Схему их движения разместят на сайта и в социальных сетях.

«Доведение до конца года до 100%. Кроме этого было предусмотрено еще 9 перспективных маршрутов, при изучении карты видно, как город развивается, и в направлении Турана, Шымсити нужны еще маршруты. Транспортная сеть будет расширяться», — говорит Мухтар КОКАНБАЕВ, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

В управлении транспорта и автодорог уверяют, маршрутную сеть меняли с учетом пожеланий самих горожан. В этом транспортникам помог соцопрос. Для оптимизации маршрутной сети в город доставят дополнительные автобусы. Они будут работать на метане.

Почему в кафе толпой нельзя, а в автобус можно?

Ответили транспортники и на самый, пожалуй, волнующий горожан вопрос — почему когда из-за карантина закрывают кафе, кинотеатры и театры, автобусы продолжают ездить без ограничений не только по времени, но и по заполняемости? Специалисты попросили автобусников …. понять и не забывать носить маски.

«Все перевозчики частные, если только они будут ездить с 50% заполняемостью, то это будет нерентабельно, сами понимаете. Такие моменты бывают в час пик утром и вечером, а так пустые они ездят. Масочный режим контролируется. У нас есть организация, которая каждый день мониторит и требует ношение масок», — говорит Мухтар КОКАНБАЕВ, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.

Толем

Подняли на брифинге и наболевший вопрос транспортных карточек. Горожане жалуются — Толем для школьников и студентов выпускают по несколько месяцев, из-за чего дети и подростки вынуждены ездить на автобусах за 100 тенге. По словам представителей управления транспорта и автодорог, родители виноваты сами, мол они в самый последний момент обращаются за картами для своих детей.

«Когда мы продлили до первого февраля был ажиотаж 29-30 января, мы продлили до 1 марта тот спад спал и такой же в конце февраля ажиотаж опять был. Они сами тянут до последнего и в конце начинают подавать заявки. В последний раз мы продлили до первого апреля, потом до 15 апреля. И теперь кондукторы требуют по 100 тенге. Но есть оплата кьюар-кодом, и если они пользователи билайн, то у них есть вообще возможность платить по 35 тенге», — говорит Мухтар КОКАНБАЕВ, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Почему все еще работают кондукторы?

Сейчас валидаторы в городе установлены на более чем тысяче автобусов. Транспортники говорят, даже если кондукторы просят пассажиров оплатить проезд в 70 тенге наличкой — делать этого нельзя. Электронная система билетирования призвана вывести доходы автобусников из тени, а контролеров со временем и вовсе уберут с линий. Правда не раньше, чем шымкентцы научатся добросовестно платить за проезд.

«Это зависит от нас самих, много людей, которые хотят проехать бесплатно. Если все будут проявлять гражданскую позицию, то постепенно уберем кондукторов», — говорит заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Когда откроют проспект Кунаева?

В этом году планируют сдать в эксплуатацию часть развязки по улице Кунаева на пересечении с улицей Рыскулова. Ее сейчас строят ускоренными темпами.