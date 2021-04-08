При международным университете Silkway открылась Турецкая академия, с Hirmizy group установлен золотой мост знаний.

Этот шаг не только укрепит сотрудничество между Казахстаном и Турцией, но и даст возможность студентам обучаться по мировым стандартам.

В международном университете Silkway турецких гостей встречают с большим радушием. Успехи и достижения учебного заведения очевидны. Университет тесно сотрудничает с более ста высшими учебными заведениями мира. Президент международного университета Silkway Ифтихар ЮНУСОВ отмечает, что «очень много общего у наших народов: история, культура, литература. Наша главная задача — подготовка квалифицированных кадров. В этом направлении, я уверен, мы вместе добьемся больших достижении».

Представитель Hirmizy group Мустафа ХУРМУЗЛУ благодарит за теплый прием, обещает и впредь поддерживать тесное сотрудничество в области науки и образования.

«Уверен, что деловое сотрудничество с международным университетом Silkway будет результативным. В обучении студентов применяются новые технологии. Будем обмениваться опытом работы и впредь», — говорит о сотрудничестве Мустафа ХУРМУЗЛУ.

Международный университет за 30-летнюю историю выпустил свыше 40 тысяч специалистов. Высшее учебное заведение стало кузницей подготовки кадров.

«Между нашим университетом и Hirmizy group установлен мост знаний будем сотрудничать в области науки, образования. Особенно в направлении лингвистики», — говорит и.о. ректора международного университета Silkway Мурат ЖАРКЫНБЕКОВ.

Гости отметили материально-техническую базу вуза и отличные условия для студентов.

Лицензия № КZ80LАА00012923 выдана МОН РК 2.03.2016 г.