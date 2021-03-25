В Шымкенте прошли соревнования по борьбе среди молодежи.

Организатором которых выступил Международный Университет SILKWAY. За звание лучшего боролись десятки молодых спортсменов в разных весовых категориях.

Молодые спортсмены готовятся бороться за звание самого сильного в своей категории, а их несколько. Агзам Расулов после очередного боя рассказывает силы, дает стремление стать чемпионом, и неважно какие последствия, главное победа.

«Моя главная цель — стать чемпионом, для этого созданы все условия. Спасибо международному университету SILKWAY. А если и есть травмы, то это ничего! Заживет», — говорит Агзам Расулов.

Мастера спорта уверяют, что подобные соревнования дают мощную мотивацию подрастающему поколению. Один из организаторов турнира университет SILKWAY, который регулярно проводит подобные соревнования.

Подобные соревнования будут проводиться регулярно, вот только под вопросом эпидситуация, которая в любое время может ухудшиться. Тренера и спортсмены призывают всех беречь себя и соблюдать все меры предосторожности.

Лиц. № KZ80LAA00012923 выдана МОН РК 2.03.2016 г.