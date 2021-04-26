В начале периода с Атлантическим циклоном на территории республики ожидается повышение температуры воздуха до 15-26 тепла.

В южной части Казахстана до 28-36 тепла. В конце периода, с отрогом Северо-Западного антициклона, на большей части территории Казахстана ожидается понижение температуры воздуха, ночью на севере страны до 3 мороза-5 тепла, днем до 8-15 тепла.

В южных регионах республики днем столбики термометров понизятся до 20-28°С тепла. Пройдут дожди, в южных регионах с грозами, в северных регионах осадки, в виде дождя и снега, возможно выпадение града и шквалистый ветер.