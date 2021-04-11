На большую часть республики будет оказывать влияние отрог антициколона, с связи с чем на большей части ожидается погода без осадков.

Лишь на юге, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гроза, град, усиление ветра, на юге, юго-западе республики с пыльной бурей.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами — усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Карагандинской области порывы 25 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +9..+14 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +8..+17 °C, без осадков, легкий ветер.