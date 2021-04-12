Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поле повышенного давления, с связи с чем сохранится погода без осадков.

Лишь на юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе гроза, пыльная буря, на юге возможен град.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 25 м/с. В Кызылординской области утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +9..+17 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +8..+20 °C, без осадков, легкий ветер.