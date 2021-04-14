Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем на большей части страны сохранится погода без осадков.

Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с. В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман. В Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +14..+24 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +13..+22 °C, ливневый дождь, легкий ветер.