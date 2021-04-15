Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков.

Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, днем возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской, Мангыстауской областях местами ожидается туман. В Алматинской области днем в районе Алакольских озер усиление ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +15..+23 °C, преимущественно без осадков, слабый ветер. Завтра: +13..+24 °C, без осадков, умеренный ветер.