На западе, северо-западе и юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой.

В ночные часы на северо-западе осадки. Остальная часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В Алматинской, ночью в Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской, Актюбинской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +18..+23 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +13..+22 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер.